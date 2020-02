Hellas Verona Women, Franco: «È sempre un’emozione tornare in campo» – VIDEO

L’attaccante Eleonora Franco ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus Women. Le sue parole

(-Dal nostro inviato Giuseppe D’Amato) Eleonora Franco, attaccante dell’Hellas Verona Women, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus Women. Le sue parole.

«È un’emozione grandissima tornare in campo, soprattutto con giocatrici più grandi di me. Come quattro anni fa, con calciatrici del calibro di Gabbiadini, Giugliano. Sono felice».

«La partita è andata così, sapevamo contro chi giocavamo. Adesso faremo di tutto per migliorare».

«Sono felice che il mio mister abbia avuto l’opportunità di lavorare in prima squadra e che mi abbia portata su. Speriamo bene».