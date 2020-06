Hellas Verona Women: ufficiale il rinnovo di mister Pachera

Sul proprio sito ufficiale l’Hellas Verona Women annuncia il prolungamento di contratto del mister Matteo Pachera per la stagione 2020/2021

Nella giornata odierna l’Hellas Verona Women ha pubblicato il comunicato ufficiale in cui annuncia il prolungamento di contratto al mister Matteo Pachera:

«Verona – Hellas Verona Women è lieta di comunicare il prolungamento di contratto di mister Matteo Pachera, che guiderà la squadra femminile gialloblù anche nella prossima stagione, ovvero nel campionato di Serie A 2020-21, dopo averla condotta per 4 partite nella stagione testé conclusa d’ufficio»

Di seguito le parole di Matteo Pachera in cui esprime la propria soddisfazione per il rinnovo:

«Sono molto felice di questa riconferma e ringrazio la società per avermi dato ancora l’opportunità di allenare l’Hellas Verona Women. Sarà un’avventura per certi versi nuova, perché subentrare a metà stagione non è come iniziare dalla preparazione, per cui ci sarà un modo diverso nel proporre le cose. Oggi affrontiamo un campionato di livello sempre più elevato, ma più la Serie A è competitiva e più da parte mia c’è entusiasmo nell’affrontare la stagione. Sono pronto per ripartire e vivere questa nuova esperienza»