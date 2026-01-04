Hernandez ritorna in Serie A? Quel club è pronto a puntare su di lui già a gennaio. L’indiscrezione

Hernandez potrebbe tornare in Serie A già a gennaio. La Juventus pensa a lui per rinforzare la squadra di Spalletti. Le ultimissime

Una vera e propria bomba di mercato scuote il mondo rossonero in questo avvio di 2026. L’indiscrezione arriva da una fonte autorevole come Carlo Pellegatti, che parla di notizie “bollenti” provenienti direttamente da Riyadh: Hernandez sarebbe pronto a un clamoroso ritorno in Italia. Ma il dettaglio che fa più rumore è uno solo: il suo futuro non sarebbe nuovamente a tinte rossonere.

Hernandez, scenario shock: dall’Arabia alla Juventus

Dopo il trasferimento all’Al-Hilal nell’estate del 2025, operazione da circa 15 milioni di euro che aveva sorpreso molti addetti ai lavori, Hernandez potrebbe aver già chiuso il capitolo saudita. Nonostante un ingaggio faraonico e un ruolo centrale nel progetto del club di Riyadh, il terzino francese starebbe maturando una forte nostalgia per il calcio europeo e, in particolare, per la Serie A.

Secondo quanto riferito da Pellegatti, non si tratterebbe di un semplice interessamento. La pista che porta Hernandez alla Juventus sarebbe infatti già in una fase avanzata, con contatti continui tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera. Torino rappresenterebbe la destinazione più concreta per il suo ritorno nel calcio che conta, anche grazie ai buoni rapporti costruiti negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il nodo ingaggio e la volontà di Hernandez

Il principale ostacolo dell’operazione resta senza dubbio l’ingaggio. In Arabia Saudita Hernandez percepisce circa 20 milioni di euro a stagione, una cifra fuori parametro per qualsiasi club italiano. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare protagonista in Europa potrebbe risultare decisiva. Secondo le indiscrezioni, il francese sarebbe disposto a una sensibile riduzione dello stipendio pur di sposare il progetto Juventus e rimettersi al centro del grande calcio internazionale.

Dal punto di vista tecnico, Hernandez garantirebbe alla Juve esperienza, spinta offensiva e personalità, elementi fondamentali per una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici in Italia e in Europa.

La reazione dell’ambiente Milan

Per i tifosi del Milan, l’ipotesi di rivedere Hernandez con la maglia bianconera rappresenterebbe un boccone amarissimo. Dopo lo scudetto conquistato nel 2022 e anni da leader sulla fascia sinistra, immaginare il francese tra le fila degli storici rivali sarebbe un colpo durissimo, soprattutto alla vigilia di una maratona decisiva di cinque gare in appena 18 giorni. Un ritorno di Hernandez in Serie A, sì, ma dal sapore decisamente indigesto per il popolo rossonero.