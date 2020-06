Hernanes a RBN: «Scudetto? Faccio il tifo per la Lazio»

Hernanes, ex centrocampista di Juventus e Lazio, spera che i biancocelesti riescano a conquistare lo Scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Hernanes ha indicato la sua la squadra per la quale farà il tifo in questo finale di Serie A. Ecco le parole del Profeta.

LAZIO E JUVE – «La Lazio veniva da un momento incredibile, secondo me è stata penalizzata da questa sosta. Non era facile fare una corsa così alla pari con la Juve, che è più abituata a fare un campionato del genere. Faccio il tifo per loro perché sarebbe bello dopo tanti anni di successi della Juventus se la Lazio vincesse».