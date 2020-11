Gol e azioni salienti del match valido per la terza giornata del gruppo G della Champions League 2020/21: highlights Ferencvaros Juve

Gol e azioni salienti del match tra Ferencvaros e Juve, valido per la terza giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021.

7′ Gol Morata – Da Bonucci sa Cuadrado sulla destra: cross basso per Ronaldo che non ci arriva, ma c’è Morata che sul secondo palo insacca in rete

60′ Gol Morata – Ronaldo verso il mezzo da destra, velo di McKennie e grandissimo destro di prima intenzione dello spagnolo sotto la traversa

73′ Gol Dybala – Disastro del Ferenvaros: retropassaggio rischioso di Blazic e controllo mancato da Dibusz. Ne approfitta Dybala che segna a porta vuota

81′ Autogol Dvali – Errore marchiano di Dibusz che regala il pallone all’argentino che sigla il raddoppio. Dvali non riesce a salvare sulla linea. La Uefa assegna autogol al difensore del Ferencvaros

90′ Gol Boli – L’attaccante del Ferencvaros vince un rimpallo in area e calcia verso la porta. Respinta di Szczesny che non può nulla sulla ribattuta