Higuain più Cutrone si può: Gattuso ha un doppio jolly

Il Milan può sfruttare un jolly importante: Gonzalo Higuain in coppia con Patrick Cutrone. Sarà 4-4-2 solo in emergenza?

«Con Cutrone ho avuto una botta di culo» ha detto senza giri di parole Rino Gattuso. Il tecnico del Milan ha varato il 4-4-2 nel finale della sfida con la Roma, inserendo Castillejo e il giovane attaccante e ha avuto ragione (e fortuna): N’Zonzi ha perso palla nella sua trequarti, Higuain ha rifinito e Patrick ha segnato il gol del 2-1. Un gol importante che può segnare un nuovo inizio in casa rossonera. Alla prima era arrivato un ko con il Napoli, alla seconda sono arrivati i 3 punti con un’altra rivale, la Roma.

Ora Gattuso può lavorare con maggiore serenità magari pensando anche a un cambio modulo. Patrick Cutrone ha dimostrato ancora una volta di essere un prezioso elemento. Il giovane centravanti scalpita ma al momento è la riserva di Higuain. Una preziosa riserva. Il tecnico rossonero però potrebbe pensare alla variante 4-4-2. Al momento il cambio modulo non è nei piani di Gattuso e rappresenta un’arma tattica da sfruttare soprattutto in caso di emergenza ma in futuro non è da escludere una nuova soluzione tattica che permetta al Milan di giocare con i due centravanti, magari contro difese più chiuse. Gattuso da venerdì sa di avere un’arma in più: Higuain più Cutrone si può!