Higuain, disastro anche per il Fantacalcio: l’argentino prende zero

Gonzalo Higuain: serata sciagurata per l’argentino in Milan-Juve che inguaia anche gli appassionati di Fantacalcio. Il voto per l’attaccante rossonero è zero…

Milan-Juventus, la serata nera di Gonzalo Higuain. L’attaccante rossonero, dopo il rigore sbagliato alla fine del primo tempo, viene espulso per doppia ammonizione nel finale di gara. Un bel guaio anche per chi, appassionato di Fantacalcio, aveva deciso di schierarlo nella propria formazione ideale della settimana. Il giocatore argentino esce con voto 4 (da Fantagazzetta), raggiungendo il fantavoto 0 con le sottrazioni dovute al rigore sbagliato (-3) e all’espulsione (-1). Una serata da dimenticare, dunque, oltre che per Gattuso, anche per i suoi fantallenatori (plausibilmente numerosi).