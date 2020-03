Higuain in Argentina, la Juve era informata: la ricostruzione

Gonzalo Higuain si è recato in Argentina per assistere la madre che ha un problema di salute. La Juve era informata dei fatti

Gonzalo Higuain è tornato in Argentina per assistere alla madre, la quale ha un problema di salute. Questo il reale motivo della partenza dell’attaccante della Juventus.

La società bianconera era informata dei fatti e ha dato il via libera all’argentino. Higuain si è quindi presentato all’aeroporto di Caselle munito di certificazione medica che attestava la sua negatività al tampone eseguito per verificare se avesse o meno contratto il coronavirus. Il Pipita ha viaggiato da solo, visto che la famiglia si trova già in Argentina.