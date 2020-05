Higuain pronto a tornare a Torino ma il futuro alla Juve è segnato

Gonzalo Higuain sarà l’ultimo tra i giocatori bianconeri a tornare a Torino: il suo futuro alla Juve è segnato

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain è atteso a Torino domenica, forse lunedì considerando il lungo volo dall’Argentina, il fuso orario e un possibile scalo. Facile immaginare l’umore del Pipita mentre salirà sull’aereo: la voglia di ricominciare sarà poca così come quella di restare alla Juve.

La Rosea sottolinea che Higuain in questi due mesi abbia cominciato a guardare al futuro con occhi diversi. L’argentino probabilmente terminerà questo campionato con la Juve e forse rispetterà la scadenza del contratto: giugno 2021. Un rinnovo ulteriore al momento è fuori discussione. L’alternativa è un addio alla Juve nel 2020, magari per andare in Mls o al River. Se dovesse partire il Pipita i nomi in casa bianconera per sostituirlo sono noti: su tutti Icardi, in attesa di capire se il Psg eserciterà il diritto di riscatto da 70 milioni dall’Inter, e Milik, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021.