Higuain, presto il rientro alla base: la Juve intanto pensa al futuro

Higuain rientrerà presto in Italia dopo aver passato il periodo di isolamento in Argentina. La Juve, intanto, pensa al futuro del Pipita

Dopo aver passato gli ultimi mesi in Argentina a causa del lockdown e delle condizioni di salute della mamma Nancy, Gonzalo Higuain sembra pronto al rientro in Italia. Il Protocollo Figc, seppur con qualche modifica, è stato approvato, e gli allenamenti sembrano poter riprendere il 18 maggio.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Pipita dovrebbe essere in Italia già venerdì, pronto a passare altri 14 giorni in isolamento e poi a tornare in campo alla Continassa, con un po’ di ritardo rispetto ai compagni.

Il futuro sul mercato, però, è ancora un’incognita. Da parte sua ci sono vari dubbi, economici e non. L’idea della Juve sarebbe quella di arrivare fino alla scadenza naturale del contratto nel 2021: nel caso in cui, invece, l’argentino volesse andar via quest’anno, servirebbe un top club in grado di acquistarne il cartellino. Tra i vari club resta forte il nome del River Plate, nel quale l’attaccante tornerebbe di corsa. C’è però anche un’altra possibilità da non escludere: un termine di carriera anticipato.