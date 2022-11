Hitzlsperger sulle condizioni dei lavoratori in Qatar: «Ricordo una donna che ha ricevuto il corpo del marito in una bara...»

Thomas Hitzlsperger, ex giocatore della Germania, ha parlato delle pessime condizioni dei lavoratori in Qatar

PAROLE – «Abbiamo incontrato grandi difficoltà per avere testimonianze. Siamo stati in Nepal a parlare coi familiari di persone costrette a lavorare a Doha in condizioni pessime. Gente che non è stata pagata, ricordo una donna che ha ricevuto il corpo del marito in una bara. In 12 anni si dovevano costruire 8 stadi e un’intera città per ospitare 32 squadre e i loro tifosi. Tutto questo affinché per 4 settimane si potessero mandare cartoline positive e far sì che il Paese si presentasse con una facciata che era diversa prima e sarà diversa dopo il torneo».