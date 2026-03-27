Roy Hodgson, nuovo capitolo in panchina a 78 anni: è lui l’allenatore scelto dal Bristol City. I dettagli

Roy Hodgson torna in panchina a 78 anni: il tecnico guiderà il Bristol City fino al termine della stagione. Le ultimissime

Roy Hodgson è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore ad interim del Bristol City, chiamato dal club per raccogliere l’eredità di Gerhard Struber dopo una lunga serie negativa culminata in sei gare senza vittorie. La squadra, scivolata a metà classifica e lontana dalla zona playoff, ha scelto di affidarsi all’esperienza del 78enne tecnico inglese, che torna proprio nel club dove aveva mosso i primi passi nel calcio britannico nel 1982.

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La dirigenza ha puntato su un profilo capace di portare stabilità immediata e di impostare una cultura tecnica più solida in vista del futuro. “La nomina di Roy ci aiuterà a definire gli standard e i valori necessari per avere successo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Charlie Boss. Dopo le recenti esperienze con Watford e Crystal Palace, Hodgson torna dunque in panchina forte del suo pragmatismo tattico e della riconosciuta capacità di gestione del gruppo, qualità che in passato lo hanno accompagnato anche nelle sue parentesi italiane con Inter e Udinese.

Il debutto è fissato per il 3 aprile contro il Charlton Athletic, primo di una serie di impegni complessi che includono sfide con Sheffield United, Norwich City e Southampton. Pur essendo lontano dalla zona retrocessione, il Bristol City punta a chiudere la stagione con un rendimento più convincente, gettando basi più solide per il prossimo campionato.

PAROLE HODGSON – “Ho avuto ottime sensazioni, ho parlato con la dirigenza e sono davvero felice dell’opportunità di poter aiutare la squadra in queste giornate”.