Hojlund Juventus, si riapre una pista per l’attacco bianconero! Colloqui in corso, tutti gli aggiornamenti

Hojlund Juventus, si riapre una nuova pista per l’attacco bianconero! I colloqui con lo United in corso, tutte le novità

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante di qualità per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione figura Rasmus Højlund, centravanti danese classe 2003 attualmente in forza al Manchester United.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno recentemente avviato contatti con il club inglese nel contesto delle trattative per Jadon Sancho, attaccante inglese ex Borussia Dortmund. Durante questi colloqui sarebbe emerso anche l’interesse per Højlund, giovane punta acquistata dai Red Devils nell’estate del 2023 per circa 72 milioni di euro. Nonostante le elevate aspettative, il percorso di Højlund in Premier League non è stato esaltante: nella stagione 2024/25 ha collezionato solo 4 reti in 32 presenze, faticando ad adattarsi al ritmo e alla fisicità del campionato inglese.

Il tecnico del Manchester United, Rúben Amorim, ex allenatore dello Sporting CP noto per la valorizzazione dei giovani talenti, continua però a credere nel potenziale del danese, sottolineando come ci siano ampi margini di crescita. La Juventus, dal canto suo, sta valutando un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe di contenere l’impatto finanziario dell’acquisto. Tuttavia, le richieste economiche del club inglese potrebbero rappresentare un ostacolo.

In parallelo, i bianconeri monitorano anche la situazione di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito a Torino nella passata stagione. Il giocatore, che ha dimostrato versatilità e velocità sotto porta, potrebbe rappresentare una soluzione più accessibile, anche se il PSG sembra intenzionato a valutarne l’utilizzo nel proprio progetto tecnico.

La Juventus, dunque, continua a sondare il terreno alla ricerca dell’attaccante giusto per affrontare al meglio la nuova stagione. Con Højlund come obiettivo primario e Kolo Muani come possibile alternativa, il calciomercato estivo si preannuncia ricco di sviluppi e trattative complesse.