Hojlund ritorna in Italia? Tre big italiane sull'attaccante del Manchester United. L'indiscrezione di mercato - Calcio News 24

Hojlund, spunta l’indiscrezione sul possibile ritorno in Italia. Una big di Serie A pronta a far suo l’attaccante del Manchester United

Indiscrezioni molto importanti per quanto concerne il futuro di Hojlund, attaccante del Manchester United sempre più vicino al ritorno in Italia. Infatti secondo quanto riportato oggi da Team Talk, potrebbe lasciare l’Inghilterra in estate

Chi vorrebbe a tutti i costi l’ex Atalanta? In fila ci sarebbero la Juve, il Milan e al Napoli. Un nome da tenere in considerazione in vista della sessione estiva e che diventerà la punta di diamante di una di queste tre.