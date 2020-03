Hudson-Odoi positivo al Coronavirus: «Mi sento bene, spero di rivedervi presto» – VIDEO

Callum Hudson-Odoi ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno mostrato affetto e solidarietà dopo aver saputo che era positivo al Coronavirus.

«Grazie a tutti per gli auguri. Mi sento bene e spero di vedervi presto». Il breve messaggio dell’attaccante del Chelsea.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020