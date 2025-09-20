Huijsen, spunta il retroscena: prima del Real Madrid, era a un passo da quel club...

Huijsen, spunta il retroscena di mercato: prima del Real Madrid, era a un passo da quel club… Tutti i dettagli

Un retroscena di mercato svela quanto Dean Huijsen, giovane difensore centrale classe 2005, fosse già nel mirino dei top club europei prima di approdare al Real Madrid. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Huijsen è stato a un soffio dal firmare con il Paris Saint-Germain. A rivelarlo è il suo agente, Ali Barat, in un’intervista a Footmercato.

Il PSG e l’intuizione di Luis Campos

Secondo Barat, Luis Campos, direttore sportivo del PSG e noto per il suo fiuto nello scoprire talenti, fu tra i primi a intuire il potenziale del difensore olandese naturalizzato spagnolo. «Il PSG era una vera opzione», ha dichiarato l’agente, confermando che la trattativa era concreta. Huijsen, esploso nella Juventus Next Gen in Serie C, era già conteso da alcune delle squadre più prestigiose d’Europa.

Una scelta di progetto, non di ingaggio

Nonostante l’offerta economica del club parigino fosse allettante, Huijsen ha scelto Madrid per motivi tecnici e di prospettiva. «Dean credeva di avere maggiori possibilità di giocare regolarmente al Real Madrid che a Parigi», ha spiegato Barat. «A questo livello, le decisioni non si basano solo sull’offerta più alta, ma sul miglior percorso di carriera possibile».

La scelta riflette una maturità rara per un calciatore di appena 19 anni, che ha preferito un progetto sportivo solido alla semplice logica del guadagno immediato.

Il ruolo di Xabi Alonso e la prospettiva di crescita

Determinante, secondo l’entourage del giocatore, anche la possibilità di lavorare sotto la guida di Xabi Alonso, ex centrocampista di Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco, oggi allenatore apprezzato per la sua visione tattica e la capacità di valorizzare i giovani. Per Huijsen, crescere in un contesto tecnico di altissimo livello rappresenta un passo fondamentale nella sua carriera.

Orgoglio bianconero

Per la Juventus, che lo ha formato e lanciato nel calcio professionistico, la vicenda è motivo di orgoglio. Il club torinese ha visto un proprio talento diventare oggetto di desiderio dei giganti del calcio mondiale. La scelta finale di Huijsen testimonia un percorso di crescita che, grazie anche agli anni passati alla Vecchia Signora, lo ha già reso un calciatore consapevole e pronto per le sfide più importanti.