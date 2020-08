I dubbi di Messi alimentano i sogni dell’Inter: sfida al City e Psg

Lionel Messi continua non proferire parole in questa caldissima estate per il Barcellona: Inter, Psg e City sognano

La galassia Suning e Steven Zhang sono pronti a mettersi in concorrenza con gli emiri di Psg e Manchester City per Lionel Messi. Il campione argentino continua a non esporsi e fa “parlare” suo padre. Il 6 agosto il papà-manager della Pulce ha ottenuto la residenza a Milano con domicilio in via Joe Colombo (a due passi dalla sede dell’Inter), ora si viene a sapere che il 3 luglio Messi senior ha aperto una partita Iva alla Camera di Commercio milanese.

Il motivo per il quale l’argentino ha voluto spostare i suoi affare in Lombardia è presto detto: la nuova attività gli porterà dei benefici fiscali evidenti. Grazie alle recenti normative italiane, infatti, ci sono i presupposti per avvalersi della franchigia di 100 mila euro per i redditi maturati all’estero. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, da settimane notizie dalla Cina che alimentano sussurri. E sorrisi ammiccanti. Ovviamente quest’atmosfera di positività non trova riscontri ufficiali tra i vertici del club di

viale della Liberazione. In questi giorni di preparazione alla finale di Europa League.

Secondo il presidente Bartomeu il sei volte Pallone d’Oro non vuole lasciare Barcellona ma Messi ha davvero in testa questo? Sinora la Pulce non ha mai espresso la volontà di restare. Addirittura secondo alcune voci (non confermate) potrebbe ancora avvalersi della clausola liberatoria a costo zero entro il 31 agosto. Ma questa è un’ipotesi troppo allettante per chi lo ha messo nel mirino.

La guerra di nervi è sotto gli occhi di tutti. Così come la pioggia di input che si affollano nella mente dell’attaccante. Chi lo vuole al Psg o al Manchester City punta (oltre che sui soldi) sulla sua ambizione. In particolare a Parigi c’è il suo amico Neymar e una squadra attrezzata per vincere la Champions League. E che dire della voglia di rivalsa di Pep Guardiola sul fronte europeo? Ma proprio da Barcellona torna l’onda lunga delle ruggini nei giorni che precedettero la separazione.

L’esigente Pep era diventato inflessibile anche con il mite Leo. E quei rimbrotti hanno lasciato traccia. Dire che il loro rapporto si è usurato è troppo, ma è realistico credere che la sintonia vada ritrovata. In questo quadro l’Inter punta sulla voglia del rosarino di trovare nuovi entusiasmi, in un ambiente comunque a lui familiare.