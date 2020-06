I giocatori del Napoli esultano sui social: «Ci vediamo a Roma!» – FOTO

I giocatori del Napoli hanno esultato sui propri profili social per aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia

Tanta gioia e soddisfazione nei messaggi social postati dai giocatori del Napoli dopo il pareggio del San Paolo. Gli azzurri hanno fermato l’Inter sull’1-1 garantendosi l’accesso alla finale di Coppa Italia, dove troveranno la Juventus dell’ex Sarri.

C’è chi si complimenta con Mertens per i 122 gol segnati con la maglia del Napoli (primo marcatore all-time) e chi non vede l’ora di sfidare i bianconeri.

💙⚽️ È stata un’emozione incredibile tornare in campo dopo tutto questo tempo, bellissimo conquistare la finale!

Ci è mancato solo il pubblico ed il calore della nostra gente, ma siamo contenti di aver regalato un sorriso stasera!#ForzaNapoliSempre#CoppaItalia#NapoliInter pic.twitter.com/E5CsW6CV66 — Matteo Politano (@MPolitano16) June 13, 2020