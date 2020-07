Iachini: «Abbiamo commesso errori che ci sono costati cari. Sulla riconferma…»

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sassuolo

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo. Le sue parole.

ANALISI MATCH – «Abbiamo tirato in porta tante volte ma abbiamo commesso tanti errori che ci sono costati cari. Ci abbiamo provati in tutti i modi a riaprire i giochi ma il Sassuolo è stato più bravo a concretizzare rispetto a noi. Peccato c’è molto rammarico per questa partita. Abbiamo commesso due errori importanti che hanno messo la partita su binari difficili. Abbiamo avuto diverse occasioni, tipo il palo, che potevano riaprire il match. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita».

CUTRONE- «Non ho messo Cutrone ma avevamo comunque altri giocatori d’attacco. Nel secondo tempo dovevo tenere una freccia in più e quindi ho preferito tenerlo inizialmente in panchina.»

FUTURO – «Per il futuro la vivo serenamente, ora dobbiamo rivedere gli errori. Dobbiamo incidere al meglio nelle azioni decisive».