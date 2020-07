Iachini: «Rammarico per gli ultimi dieci minuti, potevamo ottenere qualcosa di più»

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter

«Siamo venuti qui dopo tre giorni di partite intense, all’inizio eravamo un po’ frenati. Poi siamo andati in crescendo, affrontando una grande squadra come l’Inter. Abbiamo tenuto bene il campo. Nel primo tempo dovevamo gestire meglio il palleggio, abbiamo perso qualche pallone di troppo in uscita. Però nella ripresa siamo cresciuti molto, con un piglio importante. Abbiamo attaccato l’area avversaria ma purtroppo, a volte nell’ultima conclusione a volte nell’ultimo passaggio, non siamo stati bravi, in alcune occasione è stato anche bravo Handanovic. E’ stata una partita aperta, che poteva finire in qualsiasi risultato, ce la siamo venuta a giocare. Alle fine c’è rammarico, perché negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto situazioni importanti da concretizzare e non ci siamo riusciti. Sappiamo che questo è un nostro piccolo difetto»