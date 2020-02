Iachini, stoccata a Sarri: «Rigori? Spero si riferisse al fatto che non sono stati rivisti»

Iachini replica a Sarri: «Rigori dati in Serie A? Quello di Juve-Fiorentina…». Le parole del tecnico viola in conferenza stampa

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha commentato le parole di Maurizio Sarri post Lione-Juve durante la conferenza stampa di vigilia del match contro l’Udinese.

«In Italia, come in Champions League, c’è il VAR. In Juventus-Fiorentina nonostante siano andati al VAR hanno comunque dato un rigore che non c’era. Poi non so di preciso cosa intendesse Sarri quindi non posso commentarlo oltre. Immagino che abbia parlato così perché non sono andati a rivedere l’episodio al VAR».