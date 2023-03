Iago Aspas punge Luis Enrique dopo la convocazione in nazionale: «Prima c’era un allenatore che credeva ci fossero altri migliori di me»

Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, ha attaccato il suo ex ct Luis Enrique dopo la sua convocazione in nazionale dopo quattro anni

Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Ritorno in nazionale con la Spagna? È un grande orgoglio e un privilegio poter rappresentare il mio paese. Mi sarebbe piaciuto tornare prima ma c’era un altro allenatore (Luis Enrique, ndr) che credeva ci fossero altri migliori di me. Sono stati momenti difficili quelli in cui facevo le cose bene nella mia squadra e il mio nome era fuori dalle liste».