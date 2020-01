Iago Falque saluta il Torino: «Non è un addio ma un arrivederci»

Iago Falque saluta il Torino tramite post social: «È un giorno difficile, non è un addio ma un arrivederci. È stato un onore»

È arrivata l’ufficialità dell’approdo di Iago Falque al Genoa. Lo spagnolo, poco dopo il comunicato, ha voluto salutare il Torino attraverso un post sui propri canali social.

«Oggi è un giorno difficile. Non è un addio ma un arrivederci, grazie a compagni e tifosi del Torino. Gli ultimi sei mesi, in cui gli infortuni mi hanno impedito di essere il giocatore di sempre, non cancellano i tre anni migliori della mia carriera. Vado via per trovare minuti di gioco e per recuperare le giuste sensazioni del campo. Grazie Toro, è stato un onore».