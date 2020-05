Ibra cita Jordan «Se non ti piace giocare per vincere, non giocare» – FOTO

Anche Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei milioni di spettatori di The Last Dance, la serie Netflix dedicata ai Chicago Bulls di Micheal Jordan. Il giocatore, al termine della visione delle ultime puntate, ha citato Jordan sui suoi social.

Ecco le sue parole: «Bello guardare The Last Dance. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare».

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020