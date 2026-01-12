Ibrahimovic Ajax, visite completate e annuncio vicino. Il figlio di Zlatan ripercorre le orme del padre ad Amsterdam

Ibrahimovic Ajax, operazione definita e annuncio atteso. Un ritorno simbolico nella casa dove esplose il padre Zlatan

Maximilian Ibrahimović è sempre più vicino a iniziare una nuova avventura in Olanda. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giovane attaccante ha completato le visite mediche con l’Ajax ad Amsterdam, passo decisivo verso la chiusura dell’operazione. L’accordo con il Milan è stato definito la scorsa settimana sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirà al club olandese di valutarne la crescita prima di un eventuale investimento definitivo.

Il trasferimento di Maximilian assume un significato particolare anche per la storia che lega la famiglia Ibrahimović all’Ajax. Suo padre, Zlatan, ha infatti vissuto proprio ad Amsterdam una delle fasi più importanti della sua carriera: arrivato giovanissimo, è sbocciato con la maglia biancorossa, diventando uno dei talenti più luminosi del calcio europeo. Un percorso che oggi sembra in qualche modo ripetersi, con il figlio pronto a muovere i primi passi in un ambiente che ha già segnato la storia del cognome Ibrahimović.

L’annuncio ufficiale dell’operazione è atteso per martedì, ma l’intesa tra i club è già totale e l’Ajax si prepara ad accogliere il classe 2006 nel proprio progetto tecnico. Per Maximilian si tratta di un’occasione preziosa per crescere in un contesto noto per la valorizzazione dei giovani, mentre per l’Ajax è un investimento mirato su un profilo dal grande potenziale. Un nuovo capitolo sta per aprirsi, con un cognome pesante che torna a brillare ad Amsterdam.

