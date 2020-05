Ibrahimovic Bologna: addio Milan, poi rossoblù o la Svezia

Zlatan Ibrahimovic e un futuro ancora da decifrare. Lo svedese lascerà il Milan: poi Bologna o ritorno in Svezia

Ibrahimovic al Bologna: ci risiamo! Le parole di Sinisa Mihajlovic hanno riacceso l’interesse del club rossoblù. I dirigenti frenano, per via dell’ingaggio, ma Ibra, grazie al rapporto con Sinisa, potrebbe far sognare la piazza felsinea.

«Lascerà il Milan. O viene al Bologna o torna in Svezia» le parole di Miha. Secondo Tuttosport, al netto della inattesa e sorprendente apertura di ieri alla Bundesliga, via social, sembra che nel futuro di Ibra sia davvero la Svezia la meta più probabile per chiudere la sua straordinaria carriera. Ma Zlatan è nato per stupire e quindi aspettiamoci ancora nuove sorprese.