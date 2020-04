Ibrahimovic Bologna, torna in auge la suggestione ma il club smentisce

Il Bologna sogna ancora l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vorrebbe restare in Serie A: le ultimissime notizie

Zlatan Ibrahimovic potrebbe non rinnovare con il Milan ma potrebbe continuare la sua esperienza in Serie A. Lo svedese non avrebbe alcuna intenzione di smettere e vorrebbe giocare ancora nel nostro campionato.

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, Ibra, dopo esser stato corteggiato dal Bologna a gennaio per via del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic potrebbe nuovamente prendere in considerazione la proposta rossoblù. Da Casteldebole per il momento smentiscono l’ipotesi che la trattativa possa riaprirsi. Soltanto una suggestione, dunque, allo stato dell’arte ma il mercato, si sa, è imprevedibile.