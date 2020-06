Ibrahimovic con le idee chiare: prima l’Europa con il Milan e poi addio. A Lecce vuole giocare

Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiarissime: prima di separarsi a fine stagione vuole portare il Milan in Europa

Il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan non è più lo stesso e il duro confronto con Gazidis non ha certo aiutato a rinsaldarlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, l’intenzione dello svedese è quella di tornare al più presto in campo per cercare di aiutare la squadra a conquistare un posto in Europa.

L’obiettivo dello svedese è chiaro: rilanciare le sorti del “suo” Milan e trascinarlo in Europa League. Il campione svedese sognava di chiudere bene e non vede l’ora di tornare in campo, tanto che anche l’altro ieri si è allenato. Ha già sostenuto un controllo dopo l’infortunio del 25 maggio scorso e un altro è in programma per l’inizio della settimana.

Secondo la Rosea questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Ibrahimovic in Italia. A fine stagione tornerà probabilmente in Svezia. Ma Ibra attualmente non ci pensa. L’attaccante ha messo nel mirino la partita contro il Lecce di lunedì 22 giugno, vuol esserci da subito. In tempi record. Al più tardi, l’attaccante vorrebbe giocare contro la Roma (il 28 giugno).