Milan, alta tensione Ibrahimovic-Gazidis: «Questo club è senza progetto»

La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’acceso confronto andato in scena ieri tra Ibrahimovic e l’ad Gazidis

Ieri Ivan Gazidis è tornato a Milanello tre mesi dopo l’ultima volta ma l’ambiente che ha trovato non è stato dei migliori. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’ad voleva comunicare alla squadra l’accordo raggiunto con la proprietà sul tema della riduzione degli stipendi. I rossoneri subiranno un taglio del 50% sullo stipendio di aprile, diluito nei mesi: il 30% di quella mensilità, più il taglio di alcuni giorni lavorativi per i mesi successivi.

L’amministratore delegato pensava di trovare un clima sereno e pacifico ma, secondo la Rosea, ha subito l’ira di Ibrahimovic il quale avrebbe detto: «Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione». Alcuni componenti della rosa non avrebbero gradito il comportamento dello svedese ma, si sa, Ibra non è tipo da mezze misure.

È quindi molto difficile che Ibrahimovic, dopo questa sfuriata, rimanga al Milan al termine della stagione. La Gazzetta racconta ancora che dopo l’attaccante ha preso la parola Alessio Romagnoli che ha chiesto il perché di una visita considerata tardiva e poco opportuna nei contenuti data l’imminenza di un match decisivo (la semifinale di Coppa Italia). Gazidis, dal canto suo, ha risposto in maniera decisa senza mai perdere la calma, rimarcando la volontà del club di investire a cominciare dal progetto stadio.

Infine Gazidis ha chiesto alla squadra di dare il 100% da qui alla fine della stagione e che tutti saranno sotto osservazione nei rispettivi ruoli. Intervenuti anche Begovic e Bonaventura, che hanno chiesto alla società di essere più presente.