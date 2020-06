Milan, Gazidis torna a Milanello: accordo per il taglio stipendi e vicinanza alla squadra

Ivan Gazidis è tornato a Milanello per annunciare alla squadra l’accordo per il taglio degli stipendi

Ivan Gazidis è tornato a Milanello (dove mancava da inizio marzo) per un duplice motivo. Come riporta Milannews24.com l’amministratore delegato ha annunciato alla squadra che il club ha accettato la proposta fatta dai giocatori per la riduzione degli stipendi legata al periodo di sospensione del campionato causato dal coronavirus.

In più Gazidis ha seguito l’allenamento del Diavolo da bordocampo: segno di vicinanza della società in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juve.