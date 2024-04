Genoa, Zangrillo: «Perdere Gilardino sarebbe doloroso, il futuro...»

Le parole di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, sul futuro di Alberto Gilardino in rossoblù. Tutti i dettagli

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a Dazn nel post partita della gara contro il Cagliari.

SALVEZZA – «L’importante è non fare troppi voli, essere aderenti alla realtà. Sono molto felice, questa serata di grande coesione è stata estremamente importante e significativa. Adesso posso allargarmi e dire che sono tranquillo da due mesi, come non capitava da anni. Sono molto orgoglioso, ora dovremo programmare per gli anni a venire».

GILARDINO – «Il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a lui e alla squadra, oggi in tribuna c’era Spors che è un grande talento che ha saputo costruire una straordinaria squadra. Io voglio bene a Gilardino, quando c’è stato da tutelarlo l’ho fatto in prima persona, sono dalla sua parte ma è una materia delicata. Bisogna sentire la sua volontà, la squadra stasera ha giocato con e per lui, ha saputo creare un grande gruppo. Sarebbe doloroso perderlo, credo ci siano tutte le condizioni per programmare con lui».