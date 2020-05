Ibrahimovic e il tweet misterioso con l’Hammarby: «Ci vediamo in campo» – FOTO

Ibrahimovic tweettato mandando un messaggio al Milan e all’Hammarby: «Ci vediamo in campo» – FOTO

Mercoledì Zlatan Ibrahimovic è tornato in Svezia per stare vicino alla sua famiglia visto il lungo periodo di degenza che dovrà scontare. Dal suo profilo Twitter lo svedese ha scritto un messaggio misterioso, in allegato al video dell’Hammarby che celebra il ritorno in campo del campionato svedese.

«Ci vediamo in campo». Il campione rossonero è co-proprietario del club e dunque potrebbe aver sponsorizzato il ritorno sul terreno di gioco della propria squadra, ma da tempo circola anche la voce che proprio Ibra nel prossimo futuro possa vestire la maglia del club svedese,