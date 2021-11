Ibrahimovic: «Fine carriera? Ecco quando deciderò di smettere»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svedese. Le parole dell’attaccante del Milan

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svedese, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei suoi ultimi infortuni e del ritiro. Le parole dell’attaccante del Milan.

INFORTUNI – «Ho avuto più infortuni del solito nell’ultima stagione, questo è anche perché quando sentivo fastidio non ho mai pensato a fare con calma: ho sempre dato il massimo perché è la mia mentalità. Dopo i 30 anni mi sono accorto che i dolori fisici non se ne vanno: si spostano e basta. Al Milan ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno e interviene per ogni minima cosa, appena sento qualcosa devo curarmi».

FINE CARRIERA – «Non ho ancora deciso quando voglio smettere, voglio continuare il più possibile senza pensarci. Non voglio sentirmi triste pensando che avrei potuto continuare senza farlo. Io vado avanti e finché vengo chiamato, giocherò».