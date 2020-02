Ibrahimovic, futuro rimandato a giugno: deciderà lui se continuare o entrare nel club

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere: il centravanti svedese potrebbe diventare un dirigente del Milan

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ancora tutto da scrivere. Il centravanti svedese è legato “virtualmente” ai rossoneri per un anno e mezzo di contratto: l’accordo era di un prestito semestrale con opzione che potrebbe rinnovare il contratto di un altro anno, ma il tutto dipenderà da una serie di risultati collettivi e soprattutto personali.

Quasi certo che a fine stagione le parti si fermeranno e ragioneranno su cosa sarà giusto e opportuno fare. Come riporta La Gazzetta dello Sport non è da escludere nessuna opzione, neanche quella di un ritiro dal calcio giocato e di un ingresso in società. Un progetto per ora solo abbozzato potrebbe portare in futuro Ibra dal campo alla scrivania e sempre in rossonero.