Ibrahimovic Milan, inizia il countdown: a breve arriverà la risposta definitiva

Il Milan e Ibrahimovic sono pronti a incontrarsi nuovamente: entro metà dicembre è attesa la risposta definitiva. Contratto da 6 o 18 mesi a 6 milioni netti

Il conto alla rovescia per rivedere Zlatan Ibrahimovic al Milan è ufficialmente partito. Lo svedese ha dato ulteriori indizi sulla sua prossima squadra nell’intervista rilasciata a GQ Italia e i rossoneri, ora, ci sperano come non mai.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, i rossoneri dovranno comunque pazientare ancora una decina di giorni prima di avere una risposta. Maldini e Boban hanno fatto tutto quello che era possibile e ora attendono una risposta da parte di Zlatan che potrebbe arrivare a metà dicembre. Il contratto dovrebbe essere di 6 mesi ma potrebbe diventare di un anno e mezzo a sei milioni netti a stagione.