Ibrahimovic: «La testa al Feyenoord? Ogni partita è come una finale, a quella ci penseremo poi, e sulle scelte di Conceicao...»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Verona

«Testa al Feyenoord? Ogni partita è come una finale, soprattutto per la nostra classifica: martedì arriva tra qualche giorno. Sconfitta di mercoledì? Ci aspettiamo sempre qualcosa di positivo: il gol preso nei primi tre minuti ci ha reso tutto in salita. Leao e Theo? Mi aspetto tanto da tutti, siamo al Milan. Fossi ancora l’attaccante del Milan mi troverei bene con tutti gli attuali giocatori perché abbiamo calciatori molto bravi nel fare assist e creare assist. Non mi metto in mezzo alle scelte dell’allenatore, bisogna sempre avere equilibrio e gambe fresche».