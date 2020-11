Ibrahimovic: «Milan, non ho mai perso la passione. Pressione ai compagni? Vi spiego…»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al canale ufficiali del Milan spiegando i motivi che l’hanno spinto a ritornare in rossonero. Le sue parole

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al canale ufficiale del Milan spiegando i motivi che l’hanno spinto a tornare in rossonero. Le sue parole.

RITORNO – «La prima domanda che mi hanno fatto quando sono arrivato al Milan era relativa al fatto che tutti gli ex che sono tornati a vestire questa maglia avevano fallito non riuscendo a ripetere quello che avevano fatto la prima volta. Quale sarebbe stata la differenza con me? Io ho semplicemente risposto che non ho mai perso la passione per ciò che faccio».

PRESSIONE AI COMPAGNI – «Quando gioco porto in campo il mio carattere, la mia personalità e ovviamente anche le mie qualità. Metto molta pressione ai miei compagni. Cerco di tirare il massimo da ciascuno di loro. Alcuni la prendono bene, altri meno, altri ancora non reggono. Vanno in difficoltà perché rendono ad alto livello solo quando è necessario, invece io dico che dobbiamo farlo ogni giorno. Per me il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi».