Ibrahimovic: «Conceicao ha avuto un lutto, ecco perchè non c'è; Gimenez? Mi aspettavo un impatto del genere» - Calcio News 24

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Hellas Verona

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Verona. Di seguito le parole del dirigente rossonero.

ASSENZA CONCEICAO – «Conceicao è nello spogliatoio molto emozionato, è morta una persona a lui molto cara al Porto».

GIMENEZ – «Mi aspettavo quest’impatto da Gimenez. In questa squadra i palloni arrivano: devi essere pronto e buttare la palla dentro. Non è facile incidere in Italia da straniero e noi vogliamo aiutarlo».

LA PARTITA – «Questa vittoria è molto importante. Abbiamo dominato anche se abbiamo fatto un solo gol: l’Hellas Verona è venuto qua a San Siro solamente per difendersi».

JOAO FELIX – «Sfruttiamo tutti i giocatori che abbiamo. Lui è venuto per giocare e aiutare. Due partite da 90 minuti? Ha sempre fatto bene! Vuole sempre il pallone e sta molto bene».

LEAO – «Lui sarà sempre il riferimento di questa squadra, fa la differenza. Oggi è entrato e ha fatto assist, l’ha risolta. Siamo il Milan, abbiamo grandi qualità».

I CAMBI IMPORTANTI – «Il mister fa girare. Giochiamo tantissime partite quindi è fondamentale avere delle alternative: non vogliamo infortuni. Tutti devono avere fiducia».