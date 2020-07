Icardi, frecciata all’Inter: «Tanti anni in Italia ma ora voglio vincere dei titoli»

Mauro Icardi torna a parlare della sua scelta di andare al Paris Saint Germain: ecco le parole dell’attaccante argentino

Mauro Icardi, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Psg, ha parlato della sua scelta di andare in Francia.

«E’ stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera. Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. Volevo venire in un club come il Psg per vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera».