Icardi Galatasaray, pace fatta? C’è l’accordo sulla questione legata ai ritardi nei pagamenti per i diritti d’immagine

Icardi Galatasaray, pace fatta? Accordo tra club e calciatore sulla questione legata ai ritardi nei pagamenti per i diritti d’immagine: cos’è successo

Si sarebbe chiusa con un accordo la disputa tra Mauro Icardi, attaccante argentino del Galatasaray, e il club turco, nata attorno ai ritardi nei pagamenti legati ai diritti d’immagine. La ricostruzione, rilanciata dalla stampa turca (precisamente da Fanatik) e ripresa anche da testate in lingua inglese, parla di un contenzioso da circa 4 milioni di euro, esploso durante la sosta per le nazionali e poi rientrato dopo nuovi contatti tra le parti.

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Il club nega tensioni profonde, ma il caso ha fatto rumore

Nelle ultime ore, però, dal Galatasaray sono arrivate anche smentite pubbliche sul quadro più allarmistico della vicenda. Il segretario generale Eray Yazgan ha infatti negato che il club abbia pendenze aperte con il giocatore, sostenendo che i pagamenti siano stati effettuati e che alcune iniziative siano partite dall’entourage più che da Icardi stesso. Questo rende la vicenda meno lineare e impone prudenza nel trattarla come definitivamente chiarita in tutti i dettagli.

Resta il segnale di un rapporto da monitorare

Il dato più solido, ad oggi, è che il caso esiste a livello mediatico e che viene descritto come rientrato dalla stampa turca più recente. Resta comunque una vicenda che riaccende l’attenzione sul rapporto tra Icardi e il Galatasaray, già finito più volte sotto osservazione negli ultimi mesi.