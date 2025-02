Icardi contro Mourinho, lo sfottò sui social: «The Crying One» – FOTO

Turchia, Jose Mourinho attacca il Galatasaray e Mauro Icardi sui social lo attacca: ecco la storia pubblicata dall’argentino

Mauro Icardi torna a far parlare di sè e per una volta non per le vicende con la ex moglie Wanda Nara, ma per una questione, parzialmente, di campo. L’attaccante ex Inter, ora al Galatasaray anche se fuori per infortunio, ha attaccato Jose Mourinho. Il tecnico del Fenerbahce aveva pubblicato un immagine del tocco di mano di Sanchez non sanzionato durante la partita dei giallorossi di Istanbul contro il Gaziantep. Di seguito la storia pubblicata sui social dall’argentino.