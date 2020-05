Icardi Inter, l’indiscrezione: «Il PSG ha già depositato il suo contratto»

Il futuro di Icardi è già deciso: l’attaccante di proprietà dell’Inter dovrebbe restare in Francia al Paris Saint-Germain

Mauro Icardi non tornerà in Italia. L’argentino di proprietà dell’Inter, secondo l’esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano, rimarrà all’ombra della Tour Eiffel. Ecco le sue dichiarazioni a calciomercato.com.

«Icardi ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi, aprendo alla permanenza al PSG. Dai club filtra che il suo contratto con i francesi sia già depositato quindi non ha alcun potere decisionale sul suo futuro. Paredes come contropartita? Al momento non è ciò che cerca l’Inter».