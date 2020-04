Icardi Milan, Bargiggia: «Penso sia impossibile, forse andrà alla Juve»

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia ha parlato della possibilità di vedere Mauro Icardi al Milan. Ecco le sue parole

BARGIGGIA – «Per Icardi al Milan non ho segnali e penso sia impossibile: è costosissimo per cartellino e stipendio. Vuole tornare in italia ma probabilmente andrà alla Juventus. Il Milan non ha la forza economica per questa operazione. Guadagna 7 milioni più bonus ed è insostenibile. Non è in una fase della carriera, come Ibra, in cui può permettersi di fare scelte di vita. Ha 27 anni è nel pieno e vuole andare alla Juve. Vedremo cosa succederà. Il Milan dopo Ibra dovrà essere bravo a gestire la vicenda Rebic, provandolo a riscattare con un anno di anticipo. Tenendolo ancora in prestito rischi di perderlo in un batter d’occhio alla fine della prossima stagione. Andrebbe pagato subito quest’estate e gli andrebbe alzato lo stipendio. Anche Theo sarà un piccolo problema, vorrà guadagnare di più. Credo che il Mian debba innanzitutto concentrarsi su queste situazioni».