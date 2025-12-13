Icardi Milan, l’ultima idea infiamma i tifosi rossoneri: il club ha le idee chiare! Le ultimissime sull’argentino

Icardi Milan, l’ultima idea di mercato accende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: il Diavolo ha le idee chiare! Le ultimissime

Il nome di Mauro Icardi torna a circolare con forza nel mercato italiano, riaccendendo suggestioni e dibattiti. L’attaccante argentino, ex bandiera dell’Inter e oggi al Galatasaray, sarebbe stato proposto anche al Milan in vista della prossima sessione di mercato. Un profilo che inevitabilmente attira l’attenzione: cinico sotto porta, letale in area e capace di trasformare in gol ogni pallone utile, Icardi resta un centravanti che non passa mai inosservato.

La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, ha subito acceso l’immaginazione di una parte della tifoseria rossonera, da tempo alla ricerca di un “numero nove” di razza. Tuttavia, l’entusiasmo dei tifosi non trova riscontro nei piani della dirigenza, molto più prudente di fronte a questa ipotesi. I dubbi principali riguardano due aspetti: l’ingaggio elevato dell’argentino, che rischierebbe di infrangere il rigido tetto salariale del club, e le sue condizioni fisiche, giudicate non del tutto rassicuranti per un campionato esigente come la Serie A. Allegri, alla guida del Milan, ha bisogno di certezze immediate e non di scommesse dal rendimento incerto.

Sul fronte contrattuale, Icardi sembra destinato a lasciare il Galatasaray, con un rinnovo che non dovrebbe concretizzarsi. Nonostante ciò, portarlo a San Siro appare oggi un’operazione complessa. Il Milan dovrà valutare con attenzione se il talento realizzativo dell’argentino giustifichi l’investimento economico e i rischi legati alla sua continuità fisica, soprattutto in un mercato in cui la priorità resta trovare un attaccante pronto a incidere fin da subito.

