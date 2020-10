Icardi: «Quest’anno nuova vita al PSG, sono felice e ben adattato»

Mauro Icardi ha parlato ai microfoni Sport.fr della nuova vita al Paris Saint Germain: queste le sue parole

Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di Sport.fr della nuova vita al Paris Saint Germain. Queste le parole dell’attaccante argentino.

«Non appena sono arrivato, mi sono adattato rapidamente. L’anno scorso, con la mia famiglia, è stato un anno di transizione. Perché mia moglie era rimasta in Italia con i bambini che frequentavano lì la scuola. Non sapevamo se sarei rimasto a Parigi oppure no perché ero in prestito al club. Abbiamo fatto un anno avanti e indietro, ma quest’anno abbiamo deciso di portare tutto qui e di iniziare una nuova vita qui. Sono molto felice e ben adattato».