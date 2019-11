IFFHS, Frappart e Skomina miglior arbitri del 2019

IFFHS, svelati i vincitori di quest’anno come miglior arbitro uomo e donna. Rispettivamente Skomina e Frappart

Sono stati scelti i vincitori dell‘IFFHS Awards 2019 per quanto riguarda il miglior arbitro donna e uomo di questa stagione. La scelta, presa da 90 giornalisti provenienti da tutto il mondo, è ricaduta su Stephanie Frappart e Damir Skomina.

Per quanto riguarda le donne secondo posto per la Russa Pustovoitova e terzo invece per la tedesca Steinhaus. Per gli uomini invece secondo posto per il tedesco Brych terzo gradino del podio per l’olandese Kuipers.