Igor: «A Firenze c’è tutto per fare bene. Maxi ritiro? Non sarebbe il massimo ma siamo pronti»

Igor ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport affrontando vari temi. Queste le principali dichiarazioni dell’esterno viola.

MAXI RITIRO – «Non sarebbe il massimo restare lontani dalla propria famiglia per un periodo lungo, ma se questo servirà a garantire la sicurezza e a intrattenere persone che stanno soffrendo, lo faremo con piacere. Sarebbe una situazione nuova, diversa dai ritiri estivi, ma prima o poi dovremo cominciare ad abituarci alle nuove condizioni di vita per fare sport».

PORTE CHIUSE – «Il calcio senza pubblico è difficile da immaginare, non sarà facile abituarsi».

COMMISSO – «Sin dal mio arrivo lui e la sua famiglia hanno mostrato tantissimo calore nei confronti della squadra, la sua voglia di crescere è un aiuto fondamentale. Qui alla Fiorentina c’è tutto per fare bene nel prossimo futuro».

FIORENTINA – «Prima della chiusura stavamo andando bene, eravamo in crescita ma non so dove possiamo arrivare».

RUOLO – «Ho iniziato a giocare da esterno nella Spal anche se il mio ruolo in teoria sarebbe quello di centrale di sinistra. Penso di potermi adattare a più ruoli e questo è un vantaggio, poi deciderà il mister. Di certo a Firenze sono stato accolto benissimo, spero di ripagare la fiducia».

ALLENAMENTI – «Ci piacerebbe tornare ad allenarci con intensità, ma siamo consapevoli che con la salute non si scherza. Per questo credo sia giusto rimetterci alle decisioni delle istituzioni».

CORRERE – «Tornare a correre? E’ stato bellissimo, un po’ una sorta di “prima” liberazione. Certo, non è ancora tutto come prima, ma rivedere, seppur a distanza, qualche compagno e parte dello staff è stata una sensazione incredibile. Emozionante. Aspettando il resto».