Ihattaren resta in Olanda: ansia per Sampdoria e Juventus

Mohamed Ihattaren ancora assente: il centrocampista della Sampdoria non è ancora rientrato dall’Olanda

Non si risolve al termine del weekend il caso Mohamed Ihattaren. Il centrocampista della Sampdoria resta in Olanda e non fa rientro a Bogliasco per mettersi a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa.

Una situazione decisamente inusuale che la Sampdoria dovrà risolvere quanto prima. Il calciatore è in prestito dalla Juventus e fino a gennaio non potrà comunque vestire la casacca di nessun’altra squadra. Da capire quindi quale sarà il suo destino se si rimetterà a disposizione del tecnico o sia ormai da considerare un calciatore fuori dalla rosa blucerchiata.