Il Barça si muove per Lautaro: ecco le contropartite sul piatto per convincere Marotta

Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez ed è pronto ad avanzare un’offerta corposa per convincere l’Inter. I dettagli

Nuova puntata del tormentone Lautaro Martinez. Il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto dei soldi più una o due contropartite tecniche per arrivare all’argentino. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport i blaugrana potrebbe far partire Semedo e Vidal. Ma non solo. Anche Arthur, Aleña e Todibo potrebbero essere usati come contropartite.

Marotta e Conte avranno libera scelta. In casa blaugrana sono convinti che così facendo si potrà arrivare alla somma totale di 150 milioni, quelli chiesti dai nerazzurri per dare via El Toro. Secondo il Corsport l’arrivo di Semedo sistemerebbe la fascia destra, mentre quello di Vidal sarebbe accolto con entusiasmo dal tecnico nerazzurro.