Il Bayern Monaco saluta Coutinho: «Grazie di tutto»

Il Bayern Monaco ha salutato Philippe Coutinho dopo appena un anno trascorso nelle fila del club bavarese

Senza alcuna sorpresa il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto da 120 milioni di euro per acquistare Philippe Coutinho dal Barcellona, club nel quale il brasiliano fa il suo ritorno in attesa di conoscere il suo destino sportivo.

«Vogliamo ringraziare Philippe Coutinho. Con la sua creatività e la sua tecnica eccellente ha animato il nostro gioco nella stagione del Triplete. Anche se le nostre strade si sono separate dopo una sola stagione, abbiamo potuto comunque apprezzare l’eccellenza di questo giocatore», il messaggio del club bavarese.